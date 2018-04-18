Bursa’dan Vartoya kitap yardımı

Muş'un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Bursa'da yaşayan hayırsever Gıyasettin Bingöl, Vartolu öğrencilere 10 bin adet kitap gönderdi.Bursa'da özel okulları bulunan Gıyasettin Bingöl, Varto Kaymakamlığı aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne içerisinde 10 bin kitabın bulunduğu 221 koli gönderdi. Varto ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposundaki kitapları Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte inceleyen Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, kitapları ilçedeki okullarda okuyan öğrencilerle buluturacaklarını söyledi. Bingöl'e teşekkür eden Çetin şunları söyledi:"Gıyasettin Bingöl Bursa'da özel okulların sahibi olup, buralıdır. İlçemize büyük bir desteği vardır. Okullarımıza büyük derecede kitap yardımında bulunmuştur. İlçemize yaklaşık on bin kitap bağışladı. İş adamımız inşallah üniversite binasını da yapacak. Varto'nun Kaymakamı olarak hayırsever iş adamlarımızla irtibat halindeyiz. Vatandaş ve devlet iş birliği içerisinde bu tür yardımları destekliyoruz. Bağışta bulunan bu hayırsever vatandaşımıza teşekkür ediyoruz."

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