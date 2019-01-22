Bursa’daki Kadın dernekleri Nilüfer’de buluştu

BURSA’da faliyet gösteren kadın derneklerine üye yaklaşık 500 kadın, Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Buluşmada Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, Misi’nin ‘Yılın Köyü’ seçilmesine katkı sağlayan Nilüfer Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür plaketi verdi.

Bursa’da faliyet yürüten kadın derneklerine üye yaklaşık 500 kadın, Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde düzenlediği etkinlikte buluştu. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır kadın derneklerinin oluşmasında büyük katkı sağladığını belirtip, “Kadınların üretime katılması, ürettiğinin karşılığını alması gerektiğinin bilincindeyiz. Birlikte dayanışma içinde olursak bunu başarabiliriz. Kadınlar güçlü olursa hayatın her alanı daha güzelleşecektir. Nilüfer’de kadın derneklerimizle yıllardır omuz omuza verdik ve başarılı çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların Bursa çapında yaygınlaşmasını arzu ediyoruz” dedi. Buluşma plaket taktimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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