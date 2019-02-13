Bursa’da yabancı öğrencilere yönelik uyum programı

BURSA’ya yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilerin adaptasyonunu sağlamak amacıyla Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ortak bir proje hazırladı.

Bursa’da eğitim gören öğrencilerin uzun süredir gidemedikleri ülkelerindeki özledikleri anne yemekleri ile kendi kültürlerine özgü yemekleri tadabilecekleri proje ile öğrencilerin aynı zamanda Türk kültürüne aşina olmalarını sağlamak da hedefleniyor. Hiç bilmedikleri ülkelerin mutfaklarını tanıma fırsatı elde edecek olan öğrenciler geleneksel mutfak kültürleriyle kültürel bir harman oluşturacak. “Kültür Köprüsü” ismi verilen proje ile Şehit Erol Olçok MTAL (Otelcilik Turizm Meslek Lisesi) Yiyecek İçecek Alanı öğrencileri, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrencilerle birlikte kendi kültürlerini yansıtan yemekleri birlikte yapacaklar. İki yıldır uygulanmakta olan proje yılda iki kez tekrarlanıyor. Bu yıl ki etkinliklerin ilk aşamasında Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinden 8 ülke (Gana, Tanzanya, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Bosna Hersek, Suriye, Arnavutluk) yemekleri pişirilecek.

Projenin bu yıl ki etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Bülent Altıntaş, Bekir Arslan ve Ömer Faruk Bektaş, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile Arnavutluk Fahri Konsolosu Necip Naci Doğru katıldı. Uygulanan projenin öğrencilerin kendi kültürlerinden gelen yeme ve mutfak alışkanlıklarını diğer ülkelerin öğrencilerine aktarabilmek adına bir kültür alışverişi olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümünden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş, yapılan çalışmayı kültürel iletişim açısından oldukça kıymetli bulduklarını belirtti. Altıntaş projeyi hayata geçiren Okul Müdürleri Halis Korkmaz ve Mehmet Türkmen ile emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Etkinlikte yapılan yemekler gastronomik anlamda bütünleşerek fotoğraflanacak ve yılsonu yapılacak olan turizm haftası etkinliklerinde, sergi salonları ile AVM’lerde açılacak stantlarda sergilenecek.

FOTOĞRAFLI