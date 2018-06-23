Bursa’da uyuşturucuya 1 tutuklama

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- BURSA’nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Karacabey’e uyuşturucu satmak için geldiği öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Takibin ardından operasyon üçün düğmeye basan ekipler, Sinan B. (22) ile E.K. (30), Ö.D. (27) ve M.K.'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin emanet olarak alıp kullandıkları otomobilde, 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sinan B., çıkarıldığı mahkemede ‘uyuşturucu madde satmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K., Ö.D. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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