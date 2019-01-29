Bursa’da Tüketici hakları konulu çalıştay düzenlendi

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tüketici hakları konusunda ‘İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı’ düzenledi. Merinos AKKM’de düzenlenen çalıştayda, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi anlamında yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ‘İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı’ gerçekleştirdi. Denetim mevzuatı ve denetimlerde izlenmesi gereken yolların anlatıldığı organizasyon Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleşti. Muradiye Salonu’nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Oğuz Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Yardımcısı Kadem Kesimoğlu katıldı.

‘BURSALI TÜKETİCİ DAHA BİLİNÇLİ’

Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, düzenlenen çalıştay nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Bursa’nın tüketici ve üreticinin, dolayısıyla denetimlerin bol olduğu bir şehir olduğunu kaydeden Tokgöz, “Bizim tüketicimiz diğer illere göre daha bilinçli. Kendi hakkını koruyan, haklarının peşinde. Bu memnuniyet verici. Çalıştay ile var olan seviyeye katkı sağlanacaktır” dedi.

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