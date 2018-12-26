Bursa’da suya üçüncü indirim geliyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su fiyatlarına yeni yıldan itibaren yüzde 10’luk indirimin yapılacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısı ikinci birleşiminde suya indirim müjdesi geldi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su fiyatlarında yüzde 10’luk ekstra bir indirim daha yapılacağını söyledi. Aktaş, su fiyatlarında indirimi kapsayan çalışmanın yeni yılın üçüncü haftasında onay için meclise geleceğini ifade ederek, “Gerekli taslağı hazırlayalım ve ocak ayı meclisimize getirelim. İnşallah bu çalışmamız da vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunacak” dedi.

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