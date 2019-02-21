Bursa’da, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz hatıra ormanına bin fidan

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir’de teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı oluşturarak, bin adet fidanı toprakla buluşturdu. Ağaç dikme etkinliği öncesi törende konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Bu töreni yapmamıza vesile olan, anısına bu programı düzenlediğimiz Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı, tüm yargı şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Onlar bu memlekete hizmet ederken şehit oldular. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız, düzenlediğimiz bu tür programlarla da onları unutmamak ve unutturmamak adına somut adımlar adacağız" dedi.

"ADALET ORMANI OLUŞTURACAĞIZ"

Göreve ilk başladığı günden itibaren ağaç dikmeye ayrı bir önem verdiğine değinen Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Orman Bölge Müdürlüğüyle yaptığımız protokoller çerçevesinde bugüne kadar 60-70 bin civarı ağaç diktik. Yine yakın zamanda İmralı Adasına 42 bin ağaç diktik. Bu projelere destek veren ve sahiplenen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda Adalet Ormanı adında bir orman oluşturacağız. Bununla ilgili çalışmalara da başladık" şeklinde konuştu.

Fidan dikme törenine Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş , Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir , HSK Baş Müfettişi Mehmet Demir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Mudanya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Ersungur, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Gökhan Şen, Salih Şengöz, Hasan Yalçın, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler ve çok sayıda adliye personeli katıldı Fidanların toprakla buluşturulması ile devam eden etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

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