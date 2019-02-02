Bursa’da ‘Merinos’ buluşması

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘9. Merinoslular Buluşması’nda eski Merinos Fabrikası çalışanları ile bir araya geldi.

Cumhuriyet dönemi sanayisinin sembol kuruluşlarından olan Merinos Fabrikası’nın çalışanları, Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu tarafından düzenlenen programda bir araya geldi. Buluşma öncesinde Merinos Çalışma Grubu Temsilcisi Tahir Adıman ve üyeler, Atatürk büstüne çelenk bıraktı. 2 Şubat 1938 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan Eski Merinos Fabrikası’nın 81. kuruluş yıldönümünün kutlandığı Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki (Merinos AKKM) programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Merinos Çalışma Grubu Temsilcisi Tahir Adıman, Merinos Emeklileri Derneği Başkanı Kadir Burhan ve fabrikanın çalışanları katıldı. Farklı şehirlerden de gelerek Bursa’da hasret gideren eski mesai arkadaşları, geçmiş hatıraları tekrar yad etti. Program kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Emeklileri Derneği’ne fahri üye yapıldı.

BAŞKAN AKTAŞ: "MERİNOS BUGÜN YENİ MİSYONUYLA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Bursa Mehter Takımı gösterisiyle devam eden programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Fabrikası’nın o dönemde sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin umudu olarak çalışmaya başladığını söyledi. Fabrikanın zamanla ekonomik gücünü kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde bu değerin Bursa’ya kazandırılması hedefiyle alanın tümüyle Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Rahmetli Hikmet Şahin döneminde başlayan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın da katkıda bulunduğu proje kapsamında toplam 310 bin metrekarelik alan Merinos AKKM olarak şehrimize kazandırıldı” dedi. Merinos Fabrikası’nda kullanılan tüm araç ve gereçlerin sergilendiği Enerji Müzesi’nin yanı sıra Tekstil, Göç Tarihi ve Vakıf Kültürü müzeleri ile kentin geçmişinde iz bırakan objelerin geleceğe taşındığını kaydeden Başkan Aktaş, “Yıllarca Bursa’nın gelişimine katkı sağlayan Merinos, bugün yeni misyonuyla hizmet vermeye devam ediyor. Bursalıların desteği ile inşallah çıtayı daha da yukarılara taşıyacağız” diye konuştu. Özellikle Merinos merkezli çalışmalarıyla öne çıkan Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu’nun 9 yıldır güzel bir organizasyona imza attığını söyleyen Başkan Aktaş, “Artık geleneksel hale gelen bu buluşmada eski mesai arkadaşları birbirleriyle hasret gideriyor, hatıralarını tekrar canlandırıyor. 81 yıllık anıların tazelendiği bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

CELAL BAYAR'IN METNİ PAYLAŞILDI

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise her yıl 2 Şubat’ta Merinoslular Buluşması’nı geleneksel hale getirdiklerini ve bu yıl 9.’sunu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toprak, Merinoslular Buluşması’na destekleri nedeniyle Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Bursa Kent Konseyi Merinos Çalışma Grubu Temsilcisi Tahir Adıman ise, Merinos Fabrikası’nın 2 Şubat 1938 Çarşamba günü saat 16.00'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından açıldığını söyledi. Daha sonra Adıman, dönemim Başbakanı Celal Bayar tarafından Merinos Fabrikası’nın açılışında okunan metni katılımcılar ile paylaştı.

Programın sonunda Merinos çalışanları, buluşma kapsamında Tekstil ve Sanayi Müzesi’ni de ziyaret etti.