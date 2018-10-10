Bursa’da kaza: 5 yaralı

BURSA’nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Orhaneli yolunda meydana geldi. Erkan Göl idaresindeki 16 DBH 79 plakalı cip, Medine Han'ın kullandığı 10 SG 955 plakalı otomobille çarpıştı . Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı Yaralılara ilk müdahale, olay yerinden geçen diğer sürücüler tarafından yapıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Orhaneli ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Bursa-Orhaneli karayolu, kazaaya karışan araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.