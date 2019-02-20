Bursa’da ilk millet kıraathanesi açıldı

Tahsin AYDIN/BURSA,()-MİLLET Kıraathanesi Projesi’nin Bursa’daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kütüphanenin yanı sıra içinde kek, çay ve kahve bulundurarak, 7’den 77’ye her yaştan insanın buluşma yeri olacak. Muradiye Mahallesi’nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan bina, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırıldı. Avlusu ve ahşap işçilikleriyle dikkat çeken 3 oda, 1 mutfak ve 1 sofadan oluşan tarihi yapı, törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Bursa’ya ilk Millet Kıraathanesi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tarihi mirasa sahip çıkma konusunda öncü belediye olduklarını kaydeden Dündar, “Sahiplerinin kedi beslemesi sebebi ile ‘Kediler Tekkesi’ olarak bildiğimiz, 16. yüzyıldan kalma yapıyı Millet Kıraathanesi olarak günümüze taşıyoruz. İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın kahvenin ve sohbetin anlamını bulduğu, okuma alışkanlığının pekiştiği Millet Kıraathaneleri’nin ilk örneklerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi kütüphanesi, okuma salonları, tarihi avlusu ile gençlerimiz ve verimli zaman geçirmek isteyen herkes için buluşma yeri olacak” dedi.

Kedili Tekke’nin bölgedeki sosyal alan ihtiyacına da cevap vereceğini ifade eden Dündar, “Tarihi Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, milli kültürümüzün, ananelerimizin ve misafirperverliğimizin yaşatıldığı bir mekan olacak. Bir zamanlar okuryazar olmanın göstergesi kıraathanelerdi. Bugün düşünce hayatımıza yön veren birçok yazar, şair, ilim ve bilim adamının bir araya geldiği, saatlerce toplumsal meseleleri tartıştığı, kültürümüze katkı sağlayacak olayları, durumları değerlendirdikleri bilgi merkezleriydi. Şimdi Millet Kıraathaneleri projeleri ile yeniden o özlediğimiz ortamlara kavuşacağız. Millet Kıraathanelerini ülkemize yeniden kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eserleri ile katkı sağlayan ilim, bilim adamlarımıza, şair ve yazarlarımıza, buradan istifade edecek vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihi Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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