Bursa’da ‘FETÖ borsası” davasında iki tahliye

Halil ÖZÇOBAN / BURSA, () - BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ile davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra 3'i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların yöneltilen suçlamayı kabul etmediği davada iki sanığın tahliyesine karar verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY başta olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen kişilere yönelik kamuoyunda 'FETÖ Borsası' olarak bilinen soruşturma başlatıldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ile Eskişehir'de soruşturma ve davaları etkilemeye çalıştığı öne sürülen şüphelilerin bazı hakimler ve savcılarla bağlantı içinde oldukları belirlendi. Bursa polisi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla sözde 'lider' olduğu öne sürülen iş insanı Eyüp Ensar Ç.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş insanı Eyüp Ensar Ç., avukat Onur T., Bayram Ö., Hamza Ö., Metin İ. ve Yücel Y. tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. Haklarında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suç örgütü kurmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan sanıklardan tutuklu Onur T., meslektaşlarının yaptığı itiraz sonucu tahliye edildi. Avukat Onur T.’nin, avukat olması nedeniyle dosyası tefrik edilmişti.

'FETÖ SANIKLARININ TAHLİYE OLMASI İÇİN YARDIM ETMEDİM'

Bursa 6.’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya tutuklu sanıklar Eyüp Ensar Ç., Bayram Özkaya, Hamza Öztürk. Tutuksuz sanıklar Metin İ., Yücel Y., katıldı. Tanıkların dinlendiği mahkemede sanık Hamza Öztürk, 5 aydır tutukluğunu, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Bayram Özkaya ile Hamza Öztürk’ün tahliyesine, Eyüp Ensar Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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