Bursa’da en çok Osmangazi televizyon aldı

BURSA, () - Bursa’nın TV ve projeksiyon kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Bursalı müşterilerinin tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Erkeklerin kadınlardan 7 kat fazla televizyon alışverişi yaptığı Bursa’da, en çok talep Osmangazi’den geldi.

Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapmayı tercih eden Bursa’da, erkekler kadınlardan 7 kat fazla televizyon alışverişi yaptı. En çok alışverişin 28-35 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok talebin Osmangazi’den geldiğini açıkladı. Osmangazi’yi sırasıyla Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, Gemlik ve Mudanya takip etti. Ocak-Haziran 2018 döneminde TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.

TELEVİZYON VE PROJEKSİYONA İLGİ ARTIYOR

Müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASININ TADINI BÜYÜK EKRANLARDA ÇIKARIYOR

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen yüksek ses performansı ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat ediyor. Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirten Hepsiburada, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbetin yüzde 50 artış gösterdiğini vurguladı. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı.

OYUN TUTKUNLARINA ÖZEL TV’LER

Hepsiburada’nın verilerine göre, bilgisayar oyunlarından maksimum keyif almak isteyen oyun tutkunları TV seçerken en çok görüntü kalitesi ve yenileme hızına (hertz) dikkat ediyor. Oyun tutkunları için çeşitli TV seçeneklerini bünyesinde barındıran Hepsiburada’da görüntü kalitesi olarak LED veya OLED, çözünürlük olarak 4K, yenileme hızının ise 120 ya da 240 olduğu televizyonlar oyun severler için öneriliyor.

TELEVİZYON SEÇİMİNİN PÜF NOKTALARI AÇIKLANDI

Hepsiburada, TV seçiminin püf noktalarını açıklayarak farklı ihtiyaçları olan ve TV almayı planlayanlara faydalı bilgiler verdi. Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğu ve ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtiliyor. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV’lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneren Hepsiburada, bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyor. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV’leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyor.

TV TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Televizyon bakımı konusunda müşterilerini bilgilendiren Hepsiburada, özellikle LED televizyonlarda ekranların sensörlerden oluşması nedeniyle daha hassas olunması gerektiğini, ekranların sert temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmesinin hasara neden olabileceğini belirtiyor. Daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için tüm TV ekranlarının, temizlik için üretilen özel solüsyonlarla ve yumuşak bezlerle temizlenmesini tavsiye ediyor.

YÜZDE 40’A VARAN İNDİRİM

Ayrıca Hepsiburada, son teknolojiye sahip televizyon ve projeksiyon cihazlarını yüzde 40’a varan avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor ve her ortama uyum sağlayacak televizyon ve projeksiyon ürünleri sunuyor.