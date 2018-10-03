Bursa’da, Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği kuruldu

BURSA () -BURSA’da yaşayan Ağrılılar, bir araya gelerek, Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneği'ni (BURSAAKYAD) kurdular. Derneğin başkanlığına getirilen Atilla Adsay, Bursa'da yaşayan Ağrılıların gelenek ve göreneklerini yaşatmak amacıyla bir çatı altında toplandıklarını söyledi. Adsay, “Derneğimizin amacı, etkinlikler yaparak, kültürel alanda insanlarımızı daha bilinçli yaşamaya adapte etmek. İnsanlarımızı çağın gereği olan güzelliklerle buluşturmak, hemşeri bağlarını güçlendirmek, bilime ve ilime önem vermek, toplumsal yaşantıyı daha sağlıklı ve huzurlu kılmak, insanlarımız ile kurumlar arasında bir bağ kurmaktır. Bursa’da Ağrı kültürü Bursalılarla birlikte olmak üzere yaşatma derneği (BURSAAKYAD) kurulmuştur. Bursamıza, Ağrımıza hayırlı olsun. Uludağ ile Ağrı dağlarının kardeşliği hayırlı olsun” şeklinde konuştu. BURSAAKYAD Yönetim Kurulu Atilla Adsay, Selahattin Alptekin, Erdal Karadağ, Adnan Yücesoy, Mehmet İşçimen, Mehmet Çelik, Muzaffer Kaya, Taner Karakuş, Cevdet Ayaz ve Mehmet Sıdık Tandır’dan oluştu.

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