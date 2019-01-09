Bursa’da 2023 eğitim vizyonu çalıştayı yapıldı

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Eğitimde 2023 Vizyonu' çalıştayı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların her alanda gelişmesi ve gelecekte ülkeyi ileriye taşımaları için vizyon ortaya konduğunu ifade edip, ‘’Bugün burada yapacağımız çalışmalar, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma konusunda çok önemli olacaktır’’ dedi.

Bursa’nın 2023 eğitim vizyonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği çalıştayda görüşüldü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger Başkanlığı’nda Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 2023’te Bursa ve ülke genelinde eğitim açısından ulaşılması hedeflenen noktalar tespit edildi. Burada bir konuşma yapan Dülger, 2023 Vizyonunun çıkış noktasının öğrenci odaklı, kendini keşfetme ve gerçekleştirme arzusu olduğunu ifade edip, “Evlatlarımızı akademik anlamda bilgi ile donatırken, ruhlarını da beslemeyi ihmal edemeyiz. Bugün burada yapacağımız çalışmalar, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma konusunda çok önemli olacaktır. Okul müdürlerimize ve öğretmen arkadaşlarımıza bu noktada diyeceğiz ki ‘Beraber yürüyelim’ Unutmayalım ki, bugün sıralarda oturan öğrencilerimiz 2071 Türkiye’sinde söz sahibi olacaklar” dedi.

Bursa genelinde karşılaşılan ve karşılaşılabilecek her türlü farklılığın ve sorunların tespiti, il düzeyinde yapılacak çalışmalar ve birçok önerilerin gündeme geldiği çalıştay sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.

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