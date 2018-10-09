Bursa’da 10 bin öğrenciye obezite eğitimi verilecek

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'Güvenilir gıda tüketelim, obeziteyi önleyelim' projesi kapsamında, 15 Ekim’den itibaren 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verecek.Sosyal sorumluluk projelerini aralıksız sürdüren BTSO, obezite ile güvenilir gıda konularında toplumsal bilinci artırmak için harekete geçti. Daha önce ‘Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim’ projesiyle 2 yılda 150 okulda 32 bin öğrenciye ulaşan BTSO, bu yıl güvenilir gıda ve obezite konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. “Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim” projesi öncesinde eğitim verecek eğitmenlere yönelik bilgilendirme semineri Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Gıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan ile eğitmenler katıldı.TOPLUMSAL ALGIYI GÜÇLENDİRECEKBTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO olarak gıda sektörünün ihracat odaklı büyümesine ve katma değerli üretimine yönelik vizyon projeler yürüttüklerini söyledi. İş dünyasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Onur, projenin 15 Ekim’de start alacağını dile getirdi. Çağın en önemli sağlık sorunlarından olan obeziteye ve güvenilir gıda konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Onur, “Bursa iş dünyası olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de farkımızı ortaya koyuyoruz. Hedefimiz güvenilir gıda ve obezite konusunda toplumsal algıyı güçlendirmek” dedi.KENT DİNAMİKLERİ DESTEK VERİYORGıda Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, güvenilir gıda ve obezite konusunun toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini söyledi. Özellikle obezitenin kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu kaydeden Sayılgan, “BTSO öncülüğünde okullarda hem obezite hem de güvenilir gıda konusunda bir çalışma başlattık. Başta Valilik olmak üzere kamu kurumlarımız projemize tam destek veriyor. Bu anlamlı projeyi üstlenen BTSO’ya teşekkür ederim.” diye konuştu.Proje kapsamında 80 okulda 10 binden fazla öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. 45 dakika sürecek eğitimle obezite, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda, gıda hijyeni, gıda muhafazası gibi konular işlenecek. Proje kapsamında düzenlenecek resim yarışmasında dereceye girenlere sürpriz hediyeler de verilecek.

FOTOĞRAFLI