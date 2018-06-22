Bursa Valisi İzzettin Küçük vatandaşlarla bir araya geldi

BURSA,() - BURSA'da her fırsatta farklı bir muhtarlığı ziyaret eden Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün bugünkü durağı Yıldırım Mollaarap Mahallesi Muhtarlığı oldu.

Mollaarap Mahalle Muhtarı Elif Sebez’den mahallenin genel istekleri hakkında bilgi alan Vali Küçük, Mollaarap Aşevinde mahalle sakinleri ile öğle yemeği eşliğinde sohbet etti. Ziyaretin ardından Vali Küçük; "Fırsat buldukça kentimizin farklı noktalarında vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Halkımızın istek ve beklentilerini yerinde gözlemleyip çözüme en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün Mollaarap Muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz ile bir aradayız.

Burada vatandaşlarımızla birlikte hayırsever işadamlarımızın destek olduğu aşevinde paylaşmanın verdiği lezzet ile yemeğimizi yedik, sohbet ettik. Aş paylaştıkça çoğalır, sorun paylaştıkça azalır. Mahallemizin ulaşım sorunu ile ilgili olarak az önce telefonla gerekli yerlerle görüştüm, Vatandaşımızın taleplerini ilettim. Ulaşım noktasındaki sorunları da kısa sürede ortadan kalkacaktır" dedi.

Mollaarap Mahallesi ziyaretinde Vali İzzettin Küçük’e Yıldırım İlçe Kaymakamı Mehmet Aydın eşlik etti.

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