Bursa Valisi, çocukların karne heyecanına ortak oldu

BURSA´da eğitim gören yaklaşık 570 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu’nda gerçekleşen törende çocukların heyecanına ortak oldu.

2018-2019 öğretim yılının 1’inci döneminin sona ermesi nedeniyle Bursa’da 570 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Bu kapsamda Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu’nda düzenlenen programda, öğrenciler karnelerini Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın elinden aldı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı. Vali Canbolat karne töreninde yaptığı konuşmasında, çocukların eğitim süreci içerisinde ilgi alanları doğrultusunda yönlendirilmelerinin önemi,ne işaret ederek, “2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 1'inci dönemini 570 bin öğrencimizle bugün itibariyle kapatıyor ve yarıyıl tatiline giriyoruz. Bursamız iyi bir eğitim dönemi geçirdi. Çocuklarımızın karnelerini aldıkları bugünde karnelere şöyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu karneler çocuklarımızın kişilik gelişimini gösteren belgelerdir. Dolayısıyla velilerimiz bu belgelerle çocuklarının hangi alana eğilmeleri, onlara bu konuda ne kadar ilgi gösterilmesi gerektiğini görecekler. Onların üzülmesini, sinirlenmesini gerektiren belgeler değildir. Biz bu ülkeyi çocuklarımıza emanet edeceğiz onlar ne kadar iyi yetiştirilirse, ne kadar kaliteli bir eğitim alırsa o kadar iyi olur. Ara tatil nedeniyle çocuklarımıza her hangi bir ders ya da ödev verilmedi. Çocuklarımıza tavsiyemiz; kendilerini eğlendirmeleri, ziyaretlerde bulunmaları, yapabiliyorlarsa sportif faaliyetler yapmaları, kendilerini geliştirici kitaplar okumaları. İkinci dönem için iyi başlangıç yapmayı hedefliyoruz” dedi. Tören, çocuklara çeşitli hediyeler verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

2018-2019 Eğitim Öğretim 2’nci dönemi ise 4 Şubat’ta başlayacak ve 14 Haziran’da son bulacak.

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