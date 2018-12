Bursa Valisi Canbolat'tan yeni yıl mesajı

BURSA,() - BURSA Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl mesajı yayınladı.

Vali Yakup Canbolat, Bursalılara yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Değerli Bursalılar;

Hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülkemiz gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, geride kalan bir yılın muhasebesini yaparken,dünyada yaşanan göçlere, savaşlara, yaşanan insani krizlere bakarak kimilerinin kan ve gözyaşı ile sulanmış bir yılı geride bıraktığına, kimilerinin de insana ve insanlığa katkı sunduğu bir yılı geride bıraktığına şahit oluyoruz. Ne mutlu bizlere ki millet olarak geride bıraktığımız yılda yine mazlumların yanında olduk. 2019 yılında da gücümüze inanarak, umudumuzu canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan yine ve yeniden yaratılanı yaratandan dolayı hoşgörmeye devam edeceğiz. Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Bursa’nın her yönüyle bir marka kent haline gelmesi, en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, tüm kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması, en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Tüm Bursalıların ve her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın yeni yılını kutlarken, 2019’un ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, sizlere saygılarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum."

