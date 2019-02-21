Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ‘İnternet reklamcılığı’ semineri

ULUDAĞ Üniversitesi’nde (BUÜ), ‘İnternet Reklamcılığı’ konulu seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak katılan Google Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgür Deniz Aydın, “Artık reklamların büyük çoğunluğu sosyal medyaya akıyor. Bu değişim devam edecek” dedi.

ULUTEK Teknopark, Adres Gezgini firması işbirliğinde "İnternet Reklamcılığında Başarının Sırları" isimli seminer düzenledi. Teknopark Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Google Dijital Pazarlama ve Strateji Danışmanı Özgür Deniz Aydın ile Adres Gezgini firmasından Veri Analiz Uzmanları Cansu Güranç ve Gülşah Bulut konuşmacı olarak katıldı. Programın ilk konuşmacısı olan Özgür Deniz Aydın, internette trendlerin her geçen gün değiştiğini söyledi. Son dönemde herhangi bir arama yapmak için insanların sesli komut yöntemini daha sık kullanmaya başladığına işaret eden Ö. Deniz Aydın; “Yazmak insanlara zor gelmeye başladı. Google uygulamasındaki aramaların yüzde 20’si artık sesli olarak aramalardan oluşuyor. ABD’de gençlerin yüzde 50’sinden fazlası ve yetişkinlerin yüzde 41’i günlü yaşantısında sesli aramayı kullanıyor” diye konuştu.

REKLAMLAR HER YERDE

Yapılan aramalarda insanların en iyi sonuçları görüntüleme isteğinin bulunduğunun altını çizen Deniz Aydın, bu isteğin internetteki pazarlama stratejilerinin de değişmesine yol açtığını vurguladı. Görsel ve yazılı medyanın güncelliğini kaybetmeye başladığına değinen Aydın; “Artık basılı ve görsel medyanın reklamlardan aldığı pastada küçüldü. Gün geçtikçe bu oran daha da düşecek. Reklamlar sosyal mecralara akmaya başladı. Reklamlar internet kullanıcılarının her yerde karşısına çıkıyor. Bazen maillerinde bazen de kullandığı sosyal medya ortamlarında bu reklamları görmek durumunda kalıyorlar. Çünkü reklam veren tüm uygulamaları kullanarak alıcısına ulaşmak istiyor” dedi. Programın ikinci bölümünde ise Adres Gezgini firmasının veri analiz uzmanları tarafından internet reklamlarının önemi ve internet reklamları yoluyla işlerin büyütülmesinin yolları anlatıldı. Bursalı firmaların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin son bölümünde soru-cevap ve birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

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