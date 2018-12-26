Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ‘girişimcilik zirvesi’ gerçekleşti

BURSA Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) ‘21’inci Yüzyılda Girişim Zirvesi’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, ‘’ Bu milleti birinci dünya ligine çıkaracak, değerlerimizi pazarlayacak en önemli unsurlardan birisi girişimciliktir’’ dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) girişimciliğin önemine dikkat çekmek maksadıyla Maliye ve İktisat Topluluğu’nun ortaklaşa organize ettiği ‘21’inci Yüzyılda Girişim Zirvesi’ gerçekleştirildi. Etkinliği BUÜ Rektör Yardımcısı Mehmet YÜCE, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİK) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral Üniversite yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüce, toplumun ilerlemesi için girişimciliğin zorunlu olduğunu ifade eden Yüce, “Girişimcilik bir toplumun ilerleyebilmesi ve dünya liginde oynayabilmesi için var olması gereken zorunlu unsurlardan birisidir. Girişimcilik, zorluklarla ve bürokrasiyle mücadelenin adıdır. Girişimcilik, aynı zamanda ihtiyaç olmayan birşeyi de ihtiyaç haline getirebilmenin sanatıdır. Bu milleti birinci dünya ligine çıkaracak, değerlerimizi pazarlayacak en önemli unsurlardan birisi girişimciliktir. Sadece ekonomi ile alakalı değildir. Gençlerimizin de bu özellikle yetiştirilmesi esastır” diye konuştu.

SOSYAL MEDYA VURGUSU YAPTI

Yüce’nin ardından sözü alan TÜGİK Başkanı Güral oldu. Öğrencilere seslenen TÜGİK Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, internet ortamının yaygınlaşmasıyla her şeyin daha hızlı değiştiğine dikkat çekip, “Özellikle internetin hayatımıza girmesiyle birlikte artık her şey çok daha hızlı hareket etmeye başladı. İş dünyasının da seyri doğal olarak değişti. Herkesin cebinde artık akıllı cep telefonları var. Bu sayede bilgiye ulaşmak artık sadece birkaç saniye sürüyor. Dünyada kim ne yapıyor, kaça satıyor ve nasıl temin edebiliriz bunları hemen öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık bugün iş dünyası içerisinde başarılı olmanın temel esaslarından bir tanesi de sosyal medyanın en doğru şekilde kullanılabilmesinden geçiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tüm katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

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