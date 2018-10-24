Bursa turizmcilerinin sorunları çözülecek

NETWORK Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, Bursa turizmcilerinin tüm beklentilerini ilettik. Kendisi de istekleri yerinde buldu ve bir çoğunun kısa sürede çözüleceğini ve iletişim halinde olmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi” dedi.Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık iş birliği ile gerçekleştirilen 1. Bursa Turizm Fuarı ile eş zamanlı yapılan 3. Bursa Turizm Zirvesi sona erdi. Fuar, 4 gün boyunca 5 bin kişinin üzerinde sektör profesyonelleri tarafından ziyaret edilirken, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin gibi isimler de fuar katılımcılarıyla bir araya geldi.SORUNLAR KISA SÜREDE ÇÖZÜLECEKFuar ve zirve ile ilgili değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Genel Müdürü ve Turizm Platformu Genel Koordinatörü Hasan Eker, “Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alpaslan dolu dolu tam bir gününü tarafımıza ayırarak Bursa’ya vermiş olduğu önemi gösterdi. Kendilerine Uludağ, İznik, Yenişehir Havalimanı, Termal Turizm konularında bilgiler verdik. Bursa turizmcilerinin tüm beklentilerini ilettik. Birlik ve federasyon başkanlarımız da turizm ile ilgili çatı bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirttiler. Bakan Yardımcımız da istekleri yerinde buldu ve bir çoğunun kısa sürede çözüleceğini ve iletişim halinde olmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Yardımcımız ayrıca Bursa Turizm Zirvesi’nin birleştirici yönüne, ortak akılla hareket edilmesine ve içeriğinin örnek ve başarılı olduğuna vurgu yaptı. Yanı sıra TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROFED Genel Başkanı Osman Ayık, TÜREB Genel Başkanı Zeki Apalı, TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz ile TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya gibi Türkiye turizmine yön veren başkanlarımızı Bursa’da ağırlamak ve aynı panelde bir araya getirmek Bursa turizminin gücü ve önemini de göstermiş oldu” dedi.18 AYRI ÜLKEDEN 109 SEYAHAT ACENTASITürk Hava Yolları’nın yoğun çalışmaları ile Bursa’ya 18 ayrı ülkeden 109 seyahat acentesi getirildiğini ifade eden Eker, "Bu 109 seyahat acentesi yetkililerinin, Bursalı turizmciler ile ikili iş görüşmeleri yapması, kendilerine Bursa’nın gezdirilmesi ve onlardan turist göndereceklerine dair olumlu geri dönüş alınması gibi sevindirici olaylar da yaşadık. Tüm bu gelişmeler fuarın başarılı geçtiğinin kanıtı oldu. Turizm Zirvemiz, Bursa Turizm Platformu üyelerinin yoğun çalışmaları ile hep birlikte gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

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