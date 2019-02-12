Bursa sanayicileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği

BURSA’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sanayiciler arasında gerçekleştirilen iş birliği ile meslek lisesi öğrencileri kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Çalışmalar hakkında konuşa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, ‘’Bursa’da Mesleki eğitimin gelişimini sağlamak adına sanayicilerimizle birçok çalışma geçekleştiriliyor’’ dedi.

Bursa iş dünyasının örnek projelere imza attığını belirten Sabahattin Dülger; “Bursa’da Mesleki eğitimin gelişimini sağlamak adına sanayicilerimizle birçok çalışma geçekleştiriliyor. Bu konuda kazan-kazan ilkesi doğrultusunda sanayi kuruluşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Bursa, sanayisi ve sanayicisi ile adeta ülkemizin lokomotif kenti. Biz de kendimizi bu konuda şanslı görüyoruz. Bursa iş dünyasına, eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederim. Sanayiden teknolojiye birçok sektörün ihtiyaç duyduğu ve ülkemizin geleceğine yön verecek kalifiye personel yetiştirmeyi hedefleyen mesleki ve teknik liselerimiz; gerek fiziksel koşulları ve altyapısı ile gerekse güçlü eğitimci kadrosuyla her geçen gün gelişme kaydediyor.” dedi.

Kazan-kazan ilkesi doğrultusunda yapılan işbirliği ile herkes kazanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Bursa ziyaretinde iş dünyası ile mesleki eğitim alanında bir dizi protokol imzalandığını hatırlatan Dülger; “Bakanlığımız mesleki ve teknik eğitime zamanın ruhuna, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde yeni bir mantaliteyle, yeni bir paradigmayla bakıyor. Bursa olarak bizler de Bakanlığımızın önderliğinde iş dünyasının değerli temsilcileriyle yaptığımız işbirliğinin, ülkemiz ve onun yarınları olan gençlerimiz adına atılan anlamlı bir adım olduğuna inanıyoruz. Mesleki eğitimde işbirliği protokolleri ile hem sanayicimiz, hem milli eğitim hem de ülkemiz kazanacak.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Bursa ziyaretinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ERMETAL Otomotiv ve Eşya Sanayi Tic. A.Ş., Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Peryön Güney Marmara Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Rumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği arasında bir dizi mesleki eğitim işbirliği Protokolü İmzalanmıştı.

Alan öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkânlarının sağlanması ve mesleki ve teknik okullardaki alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerin verilmesinin planlandığı protokoller ile protokol tarafı kurumların ve üye işyerlerinin personel istihdamında protokol kapsamındaki okullardan mezun olan öğrencilere öncelik tanınması hedefleniyor. Protokoller ile ayrıca eğitim ve öğretimi destekleyici yeni teknolojilere dayalı atölye/laboratuvarlar kurulması ve donatılması; okullara temrinlik malzeme desteğinin sağlanması; öğretmen ve öğrencilere yönelik işletme gezileri, tanıtım faaliyetleri, mesleki eğitimler, yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri ve kariyer günleri düzenlenmesi; başarılı öğrencilere burs verilmesi, protokol tarafı kurumlara üye olan işletmelerde çalışan personelin kalfalık/ustalık belgesi sahibi olmalarının sağlanması da hedefleniyor.

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