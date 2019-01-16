Bursa Sağlık Çalışanları Derneği üyelerine avantajlı sağlık hizmeti

BURSA Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri ve yakınları, Medicana Bursa Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanacak.İş birliği protokolü, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Bursa Sağlık Çalışanları Derneği Başkan Yardımcısı Ragıp Onur Saraç tarafından imzaladı. Karşılıklı işbirliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Kozalı, "Kalitemizi ve hizmet anlayışımızı Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Bursa’ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji, gerekse hekim güçlü kadrosuna sahibiz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Medicana olarak herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz. Bursa Sağlık Çalışanları Derneği Şubesi ile de böyle bir güzel çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz’’ dedi.Oda üyelerini böyle bir hizmetle buluşturdukları için gururlu olduklarını ifade eden Ragıp Onur Saraç, "Bizim üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hastaneden iyi bir hizmet alacağımızı düşünüyoruz’’ diye konuştu.

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