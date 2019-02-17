Bursa okullarında sürekli iyileştirme modeli

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEB 2023 vizyonu kapsamında ortak bir okul gelişim kültürü ve kabul edilebilir standartların oluşturulması, sürekli iyileştirmenin ve gelişimin sağlanması amacıyla “Bursa Sürekli İyileştirme Modeli” (BUSİM) projesini uygulamaya koydu.

BUSİM’i birlikte iş yapama süreci olarak gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger; “Bursa’da 33 bin öğretmen ve 530 bin öğrencimiz var. Kurum olarak büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Yapılan her işin geleceği çok yakından ilgilendirdiğini, yapmadığımızda da ne gibi veballerin olacağının farkındayız. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma noktasında 'En iyi ve en kaliteli hizmeti nasıl veririz?' konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bu projenin uygulanmasıyla elde edilecek kazanımların Bursa eğitimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan BUSİM projesi ile okul gelişim kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilirliğini sağlanması amaçlanıyor. EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak geliştirilen ve "sürekli iyileştirme" yaklaşımıyla ele alınan BUSİM; Bursa genelinde ortaöğretim düzeyinde ve farklı okul türleri içinden seçilen 10 okulun sürece dâhil edilmesiyle pilot olarak uygulamaya konuldu. Model çalışmaları kapsamında öğrenci, çalışan, veli ve diğer paydaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi amacıyla anket hazırlandı. Anketler elektronik portal üzerinden Bursa genelindeki tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulamaya kondu.Modelin uygulanacağı pilot okulların belirlenmesiyle başlayan proje çalışmaları, pilot okullarda değerlendirme yapacak değerlendiricilerin eğitimiyle devam etti. Bursagaz ile yapılan “Eğitimde Mükemmellik Programı” protokolü ile 28 öğretmenin eğitim aldığı projede toplam 50 öğretmen de aldıkları kurum içi ve kurum dışı farklı eğitimler sonucunda değerlendirici olarak görevlendirildi. Okulların saha öncesi ve saha içinde mevcut durumlarının Proje kapsamında oluşturulan İl Kalite Geliştirme Kurulu tarafından yerinde görülmesi planlanıyor. BUSİM projesinde "Eğitimde kalite yönetimi" ile eğitim-öğretimin, amaçlarına ve koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için tüm aktörlerin katılımı öngörülüyor. MEB 2023 Vizyon Belgesi’nde hedeflenen “okul gelişim modeli” ile tamamen uyumlu olarak yürütülmesi amaçlanan BUSİM ile okulların kendi potansiyellerini harekete geçirecek şekilde sürekli iyileştirme/öz değerlendirme yapısı içinde geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin web ortamında geliştirilen bir portal üzerinden raporlaştırılarak kurumsal hafızanın oluşturulması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

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