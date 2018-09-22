Bursa meyveleri Uzakdoğu pazarında

BURSA,() – BURSA’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tohumdan üretime, satıştan pazarlamaya kadar her alanda farklı projelere imza atan Tarım A.Ş., Uzakdoğu pazarının giriş kapısı olarak bilinen Hong Kong'da siyah incir başta olmak üzere Bursa’nın marka değeri yüksek meyvelerini tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş., Bursa’da yetişen tarım ürünlerinin dünya pazarlarında alıcı bulması amacıyla katıldığı fuarlara Hong Kong’u da ekledi. Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda stant açan Tarım A.Ş. dünyaca ünlü Bursa siyah incirini kendi markası olan Black Bursa ile tanıtırken, deveci armudu, ayva, kestane şekeri ve şeftali de Hong Konglulara sunuldu. Yoğun katılımın olduğu ve 1368 firmanın stant açtığı fuarda Tarım A.Ş. standı büyük ilgi gördü. Standa ilgi gösteren 500’e yakın firma temsilcisi ile yüz yüze görüşme yapılırken, yaklaşık 30 firma Tarım A.Ş’den ürün talebinde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosu Korhan Kemik, Hong Kong Ticari Ataşesi Merve Yılmazcan, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin de Tarım A.Ş. standını ziyaret ederek, Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül den çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

UZAKDOĞU BÜYÜK PAZAR

Hong Kong’daki fuarın Bursa açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, fuarda tarım ürünlerinin yanında Bursa’nın da tanıtımına katkı sağladıklarını belirtti. Stantta sergiledikleri Bursa ürünlerine Hong Kongluların büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bingün, “Bizim tek amacımız Bursalı çiftçimizin daha çok kazanması. Bunun için de özellikle marka değeri olan ürünlerimizin iç piyasadan ziyade dünya pazarlarında yer bulması gerekir. O yüzden uluslararası düzeydeki fuarlar büyük önem taşıyor. Tarım A.Ş. olarak bu tür fuarlarda ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Uzakdoğu ülkelerinin nüfus yoğunluğunu düşünürsek, bu bölge bizim için de önemli bir pazar. Burada ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtıp, hem kentimiz hem de ülkemiz adına bu pazardan daha büyük pay almayı amaçlıyoruz” dedi.

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