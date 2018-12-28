Bursa Mag-Der: “Adaylar afetlere yönelik proje yapmalı”

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),() - BURSA MAG-DER olağan kongresini gerçekleştirdi. Geçmiş Yönetim Kurulu harici adayın bulunmadığı kongre yüksek katılımla yapıldı. Tek liste ve açık oylama ile yapılan kongre sonrası Yusuf Yumru tekrar yönetim kurulu başkanlığına seçilirken, Yusuf Aygül, başkan yardımcılığına seçildi. Yumru kurucusu olduğu derneğin üçüncü kez başkanlığına getirilmiş oldu.

Yumru seçim sonrası yaptığı açıklamada; "Yönetim kurulumuz adına bizleri tekrar göreve getiren gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bugün yeni bir dönemin başlangıcını başlatmış bulunmaktayız. Ülkemizi etkileyen ekonomik sıkıntılar maalesef derneğimizde olumsuz şekilde etkilemeye devam etmektedir, sabit gelirimizin olmamasına rağmen tamamen sponsorluk kaynaklarıyla on yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Yönetim kurulumuzun ilk işi ekonomik sorunlarımızdan kurtaracak projeleri hayata geçirmek olacaktır. Bugüne kadar hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin hiç birinden ücret almadık, bugünden sonrada afetler konusundaki çalışmalarımız ve faaliyetlerimizi ücret almadan devam edeceğiz. Gemlik halkından, odalarımızdan, sanayi kuruluşlarımızdan, yerel yönetim ve kamu kuruluşlarımızdan tamamen halkımız yararına çalışan derneğimize destek olmaları konusunda özverili davranmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Yusuf Yumru açıklamalarının devamında yerel seçim öncesi siyasi partilerde seslenerek projelerinin ilçemizin afet risklerini göz önünde bulunduracak şekilde olması gerektiğini afetlerin siyaset üstü olduğunu, afet olması durumunda her hangi bir siyasi partinin değil hepimizin etkileneceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bursa Mag-Der yönetim kurulu listesi ve görev dağılımı

Yusuf Yumru Yönetim Kurulu Başkani

Yusuf Aygül Yönetim Kurulu Başi Yrd

Yahya Özdemir Genel Sekreter

Feriha Çakir Genel Sekreter Yrd.

Maksude Çoşkun Sosyal Projeler Sorumlusu

Osman Çam Sosyal Medya Sorumlusu

Hasret Karada Lojistik Sorumlusu

Emrah Iğdir Lojistik Sorumlu Yrd.

H. Gökhan Yeter Eğitim Ve Tatbikat Sorumlusu.

Tarik Katirci Eğitim Ve Tatbikat Sorumlu Yrd.

Erdal Toker Sportif Faaliyetler Sorumlusu

Maksude Çoşkun Sosyal Faaliyetler Sorumlusu

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