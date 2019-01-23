Bursa Kent Müzesi ziyaretçilerini gece de ağırlayacak

Tahsin AYDIN/BURSA,() - YILDA 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan, özgün sergi ve etkinlikleri ile kentin en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, çarşamba günleri ziyaretçilerini gece de ağırlayacak. Müze çarşamba akşamları saat 21.00’e kadar açık kalacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültürel projelerinden Bursa Kent Müzesi, bundan böyle çarşamba günleri akşamları da ziyaretçilerini ağırlayacak. Kentin kültürel, tarihi, sosyo-ekonomik zenginliğinin gözler önüne serildiği özgün sergi ve etkinlikleriyle Bursa’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Bursa Kent Müzesi, artık her çarşamba saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek. Avrupa’nın ödüllü müzeleri arasında yer alan ve yılda yüz binin üzerinde yerli yabancı müze meraklısını ağırlayan Bursa Kent Müzesi, 14 Şubat 2004 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’nın kent belleğine kazandırılmıştı. 3 kattan oluşan müze, Bursa’nın kuruluşundan günümüze, kentin yaşam kültüründen el sanatlarına, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerinden, Bursa’ya dair onlarca farklı hikâye ve kompozisyonu içinde barındırıyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa standartlarındaki Bursa Kent Müzesi, Türkiye’nin de ilk şehir müzesi unvanına sahip.

'ARABESK YILLAR' VEDA EDİYOR

1 yılı aşkın bir süredir müze dostlarının beğenisine sunulan, Türkiye’nin ve Bursa’nın 1970’li yıllarının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamını gözler önüne seren ‘Bursa’da Arabesk Yıllar’ sergisi müze severlere veda etmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan içerik metni ve tasarımı ise İlhan Özer tarafından oluşturulan sergide dönemin gelişim ve değişimleri görsellerle anlatılıyor. Sergide ayrıca Kent Müzesi koleksiyonundan derlenen döneme ait ürünler de teşhir ediliyor. Bursalıların yanı sıra yerli yabancı binlerce müze sever tarafından yoğun ilgi gören sergi, 22 Şubat Cuma gününe kadar görülebilecek.

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