'Bursa Karası' siyah incir tescillendi

BURSA’nın simgelerinden biri olan ve ‘Bursa Karası’ olarak bilinen siyah incire, ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ alındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın çok fazla değeri olduğunu ifade ederek, ‘’Bize düşen, ürünlerimizi markalaştırmak, tanıtmak ve dünya piyasalarında yer almalarını sağlamak’’ dedi.

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla gerek Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı gerekse Tarım A.Ş. aracılığıyla kaliteli tohumluk temininden, yüksek verimli hayvan ırklarının çiftçilere dağıtılmasına, üretim kalitesinin artırılmasından ürünlere uluslararası pazar bulunmasına kadar her alanda önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın bir ürününün daha tescillenmesini sağladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş. adına tescilli Bursa Siyah İnciri, ‘BlackBursa’ markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulurken, Bursa Siyah İncirine ‘Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ de alındı. Tarım A.Ş. adına belgeyi alan Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

Bursa’nın sahip olduğu zenginliklerin coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aktaş, SS. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan, Başkan Yardımcısı ve Barakfakih Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Haluk Kürel, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ahmetbey Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Nilüfer Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Resul Berber’i ağırladı. Bursa’nın ‘Tarım Şehri’ kimliğine vurgu yapan Başkan Aktaş, “Şehrin tarım potansiyelini çok önemsiyoruz. Sanayimiz şehrimiz için ne kadar önemliyse, tarım da en az o kadar önemli hatta olmazsa olmazdır. Çok önemli tarımsal ürünlerimiz var. Bu ürünlerin her birisi birer altın değerinde. Bize düşen çiftçimizle el ele vererek, ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, markalaştırmak, tanıtmak ve dünya piyasalarında yer almalarını sağlamak” dedi.

MARKALAŞMA ÖNEMLİ

Tarım AŞ’nin Eylül ayında Hong Kong’da Asia Fruit Logistica 2018 fuarına katıldığını ve Bursa adına önemli bağlantılar sağladığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdi de 6-8 Şubat’ta Berlin Fruit Logistica 2019 fuarındayız. Orada da şehrimizi ve tarım ürünlerini tanıtacağız. Arkadaşlarımız Berlin’de bir konferansa katılarak orada da şehrimizi tanıtacaklar. Bursa ile Berlin ve Avrupa arasında yeni ticaret köprüleri kuracaklar. Şehrimizin ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de Coğrafi İşaretler ve Marka Tescilleri. Bu bağlamda Tarım Kooperatifleri Birliğimiz adına alınan Coğrafi İşaret Tescili hayati önem taşımaktadır. İştirakimiz Tarım AŞ. adına tescilli Bursa Siyah İncir’i markamız var ‘BlackBursa®’. Ayrıca uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan Global GAP belgemiz var. Bu sayede şehrimiz adına tüm Avrupa ve Asya’ya incir, armut, biber ve benzeri tarım ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyoruz. Ahududu üretiminde %96’yla nerdeyse tüm ahududu üretiminin gerçekleştiği şehir bizim şehrimiz. Bu konuda da yine Tarım AŞ. marifetiyle kaliteyi yükseltmek, rekolteyi arttırmak, markalaşmayı sağlamak ve bu ürünümüzü de dünya pazarlarına satmak üzere proje yürütüyoruz. Ayrıca Ahududu gibi bir başka katma değerli ürün olan Yaban Mersini, Aronya gibi diğer ürünlerle ilgili de projelerimiz var. Tüm bu ürünleri işlemek, paketlemek, etiketli ve markalı olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına hem taze hem de dondurulmuş ürün olarak sunmak üzere tesisleşme projeleri de hazırlıyoruz” diye konuştu.

SS. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan ve yönetim kurulu üyeleri de alınan Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Başkan Aktaş’a sundu. Birlik yönetimi, Başkan Aktaş’tan incir ve diğer ürünlerin işleme ve paketlenmesiyle ilgili tesisleşme kapsamında destek verilmesi için talepte bulundu. Bu konunun kendi gündemlerinde olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, bu konuda somut adımların kısa zamanda atılacağını kaydetti.

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