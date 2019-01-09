Bursa İtfaiyesi 2018 yılında 13 bin olaya müdahale etti.

BURSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri 2018 yılı verilerini açıkladı. Buna göre ekipler, il genelinde 7 bin 091’i yangın, 4 bin 778’i arama kurtarma ve 868’i su baskını olmak üzere toplam 12 bin 996 olaya müdahale etti.

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan birimlerinin başında gelen itfaiye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına ara vermeden devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2018 yılı verilerini paylaştı. Buna göre İtfaiye ekipleri 2017 yılında 8 bin 175 olaya müdahale ederken, 2018 yılında bu sayı 12 bin 996’ya çıktı.

GÜNDE 36 OLAYYA MÜEHALE

Bünyesindeki 112 itfaiye aracının yanında 64 gönüllü istasyonda 50 traktör tankeri ve 12 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa İtfaiyesi, 2018 yılında 7 bin 91 yangın, 4 bin 778 arama kurtarma, 868 su baskını ve 259 da farklı olaylara müdahale etti. Yine 2018 yılında 141 bin 68 kişiye temel yangın eğitimi veren ekipler, 3 bin 117 yangın denetimi yapılarak, rapor hazırladı. Geçen yılın verileriyle günde en az 36 olaya müdahale eden itfaiye, sadece yangınlarda değil, can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, itfaiye personelini ziyaretinde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu belirtip, “İtfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale, gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz. Personelimizin de tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami gayret sarf ediyoruz. Çünkü onlar da bizim can güvenliğimiz için çalışıyor” dedi.

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