Bursa ipek halılarına Almanya’daki fuarda yoğun ilgi

ALMANYA’nın Hannover kentinde düzenlenen ve dünyanın en büyük halı fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı’nda BUSMEK atölyelerinde dokunan ipek halılar yoğun ilgi gördü.

Almanya’nın Hannover şehrinde dünyanın en büyük halı fuarı olan ‘Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı’ gerçekleşti. Fuarda stant açan Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), ürettiği ipek halıları ziyaretçilerle buluşturdu. Koza aşamasından, halı olana kadar tüm süreçlerin tasvir edildiği BUSMEK stantını 10 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Fuarda ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde bulunan firmalarla Bursalı üreticiler arasında işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

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