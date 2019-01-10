Bursa İl Milli Eğitim Müdürü: Eğitim insanda gizli olan hazineyi açığa çıkarır

BURSA İl Milli Eğiti Müdürü Sabahattin Dülger, okul denetimleri kapsamında Yıldırım’da bulunan Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Hayrullah Demiraslan’dan bilgi alan Dülger, okulda öğrenci ve öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştirdi. Dülger, “Eğitim insanda gizli olan hazineyi açığa çıkarır" dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Yıldırım ilçesi Sıracavizler Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu’na konuk olan İl Mili Eğitim Müdürü Dülger, burada okul Müdürü Hayrullah Demiraslan’dan bilgi aldı. Ziyarette yaptığı konuşmada öğrenci merkezli eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Dülger, “Eğitim insanda gizli olan hazineyi açığa çıkarır. Öğrencinin tabiatını merkeze alan bir anlayışla hareket edilmeli, eğitimin bu tabiatı zenginleştirecek bir süreç olduğu akıllardan çıkarılmamalı” dedi. Daha sonra okulda görevli öğretmenlerle kısa bir toplantı gerçekleştirin İl Milli Eğitim Müdürü, “2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde gençlerimiz ve öğrencilerimizin tamamı Türkiye'yi yüceltme gayreti içinde olmalı. Bizler işte bu nesilleri yetiştirmek için çabalıyoruz. Siz öğretmenlerimiz de bu hedeflere ulaşmamız noktasında ön önemli kişilersiniz. Bugünün çocukları gelecekte bizlerin çocuklarını, torunlarını yetiştirecek. Bu da bize ayrı bir sorumluluk veriyor. Öğrenci merkezli eğitim konusunda hassas olunmalı. İrademizi yenilememiz, inancımızı güçlü tutmamız ve tutkumuzu artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

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