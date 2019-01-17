Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün madde bağımlılığına karşı projesi tanıtıldı

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, madde bağımlılığının önüne geçebilmek ve çocuklarda konu ile ilgili bilinç oluşturmak için hayata geçirdiği ‘Başkası Olma Kendin Ol’ projesinin tanıtım toplantısı Merinos Gölpark Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 9’uncu sınıf öğrencilerine hitap edecek olan etkinlikte sosyal ve sportif faaliyetler de gerçekleşecek.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, madde bağımlılığı ile ilgili bir proje hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ‘Başkası Olma Kendin Ol’ ismini taşıyan projenin amacının 9’uncu sınıf öğrencilerin madde bağımlılığı konusunda bilinçli olmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği ve 10 ilçe belediyesiyle işbirliği içerisinde hayata geçirilecek olan faliyetin tanıtım toplantısı Merinos Gölpark Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği üyesi Sosyolog Gökhan Öztürk’ün proje sunumunu üstlendiği toplantıya Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Ünal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Uludağ Sağlıklı Toplum Derneği Başkanı Muhammet Döner, çok sayıda okul yöneticisi ile öğretmenler katıldı.

Proje ekibi, 9’uncu sınıf öğrencilerinden toplam bin 526 öğrenciye, aynı zamanda öğretmenleri ve aileleriyle işbirliği içerisinde ‘akran baskısı, stresle baş etme yöntemleri, teknolojiyi doğru kullanma, yaşamı düzenleme’ konuları hakkında bilgi verecek.

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