Bursa Hayvanları Koruma Kurulu İnegöl’de toplandı

İNEGÖL Belediyesi, Bursa İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 2019 yılı ilk toplantısına ev sahipliği yaptı. Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal Başkanlığında gerçekleşen toplantıda, can dostların refahı için istişareler yapıldı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsamında oluşturulan Bursa İl Hayvanları Koruma Kurulu, 2019 yılının ilk toplantısını İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde yapıt. Bugün 10.00’da Belediye Ek Hizmet Binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

'BÖYLE BİR BARINAĞA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ7

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısına belediyelerde görev yapan veteriner hekimler, kurula üye kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İnegöl Belediyesini temsilen de Belediye Başkanvekili Turgay Yel ile Başkan Yardımcısı Güngör Sabri Günaydın toplantıda yer aldı. Sokak hayvanlarının refahı için önemli konuların istişare edildiği toplantının açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, “İnegöl’ümüze teşrif ettiğiniz ve bu toplantıyı İnegöl’de yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’ın İnegöl Belediye Başkanlığı döneminde başlayıp Alper Taban Başkanımıza zamanında bitirilen barınağımızı inşallah toplantıdan sonra gezeceğiz. Biz de İnegöl’de böyle bir barınağa sahip olduğumuz için mutluyuz. Tabi bunun diğer illerde ve ilçelerde olmasını da arzu ediyoruz. Yerinde gezince de göreceksiniz çok hassas düşünülmüş bir merkez. Bayağı büyük bir alanımız oldu. Bunda da başta Sayın Valimiz olsun, Orman Genel Müdürlüğümüz olsun ve diğer kurumların büyük emekleri oldu. Kendilerine de teşekkür ediyorum” dedi.

DÜNYA HAYVANLARLA ANLAMLI

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise toplantı açılışında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “İnsanlar olarak dünyada yalnız değiliz. Dünyayı hayvanlarla da paylaşıyoruz. Onlarla anlamlı olduğunu düşünüyorum dünyanın. Eminim ki belediyelerimiz ve veteriner arkadaşlarımız da böyle düşünüyor. Yeryüzünde eksilen her canlının, her hayvanın ya da her bitkinin insanlığın gelecekteki ömründen alınmış birer zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Biz onlarla zenginiz, onlarla anlamlıyız. Hayatta yeşilin olmadığını düşünün. Yeşilin insan üzerindeki etkisini anlatmaya gerek yok. Psikolojik olarak da etkisi var. O sebeple bu dünyayı birlikte paylaştığımız canlıları da özenle, dikkatle koruyup takip etmemiz lazım geldiğini düşünüyorum.”

'HAYVANLARI BİZ EVCİLLEŞTİRDİK'

“Hiçbir hayvan kendi başına bize yaklaşmadı. Biz onların alanını daralttık ya da mecbur kaldı. Atları biz ehlileştirdik, köpekleri biz evcilleştirdik, kediler biraz daha geç oldu ama biz evcilleştirdik. Şimdi ihtiyacımız yok, onlarsız olalım… Yok böyle bir dünya. Bugün burada hayvanlarla ilgili gündemimizi görüşeceğiz. Ardından İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezini gezeceğiz. Buranın görülmesi gereken özellikli bir yer olduğunu biliyorum.”

BARINAĞI ZİYARET ETTİLER

Konuşmanın ardından kurul, gündem maddelerini görüştü. Dilek ve temenniler bölümünde fikir alışverişinin de yapıldığı toplantıda, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hakkında bir sunum da gerçekleştirildi. Daha sonra barınak ziyaret edilerek yerinde incelendi.

