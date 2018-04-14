Bursa'dan Yüksekova'ya sosyal kalkınma kampanyası

BURSA'daki Patika ve Oyun Hareketi Derneği üyeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan gençlik merkezi kursiyerlerine hayal gücünü kullanma eğitimi verdi. Yüksekova ve Bursa'daki gençler, eğitim sonunda bu becerilerini kitaba yansıtacak.

Bursa'da Patika ve Oyun Hareketi Derneği üyeleri, sokak projesi kapsamında Yüksekova'daki gençlik merkezini ziyaret etti. Merkezde bulunan kursiyerlere hayal gücünü kullanma eğitimleri verilirken, eğitimin sonunda bu becerilerin kitaba dönüştürülmesi hedefleniyor. Eğitimlere katılan PATİKA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Aydın, daha önce Yüksekova'da hekimlik yaptığını söyleyerek, "3 ay önce de burada hekimlik görevimi sürdürüyordum. Şimdi ise Bursa'da görevimi sürdürüyorum. Ben buradayken yapılan faaliyetleri merak ediyordum. Gençlik merkezinin ve sosyal hizmetler müdürlüğünün yaptığı faaliyetleri merak edip, arkadaşları ziyarete gelmiştim. Ziyaretlerde o samimiyeti görünce birlikte neler yapabiliriz. Bu bölgelere bakış acısı farklıydı, bende hekim olarak atanana kadar, bu farkı ne yazık ki önyargılarla görüyordum. Buraya geldiğimde aslında buranın dışarıda görüldüğü gibi bir yaşama sahip olmadığını, burada insanlar bu imkânsızlıklar dâhilinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu konuda hep birlikte Türkiye’de bu kardeşlik köprüsünün kurulması için çocuklardan, gençlerden başlayarak, farkındalığı yaratmak istiyoruz. Biz bu işi oyun hareketi derneği desteğiyle yapıyoruz." dedi

Oyun Hareketi Derneği Başkanı Nedim Bora ise, "Proje’de öğrenci ve gençlerle kendi çalıştığımız yerdeki aynı yaştaki gençlerin ortak çıkartacağı bir kitap projesi üzerine çalışıyoruz. Bu projeyi çalışırken daha çok oyunlaştırmada çocukların, oyun tabanlı yol almasından faydalanıyoruz. Geldiğiniz yerdeki çocuklardan bir obje getirdim. Bu obje üzerinden hayaller kuruyoruz. Her öğrencinin kendisine göre bir obje, bir hayali var ve buradan yola çıkarak çeşitli adımlarla kitaba varacağız. hikâyenin sonunda buradaki gençlerin ve çocukların yaratıcılığıyla ortaya bir proje tatlısı olarak kitap ortaya çıkacak" dedi.

FOTOĞRAFLI