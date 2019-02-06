Bursa'da 'yaya öncelikli trafik' etkinliği

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın talimatıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla ülke genelinde hayata geçirilen 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sürücülere yaya güvenliği konusunda bilgi verildi, uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, uzun yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarının önüne geçebilmek ve bunları azaltabilmek amacıyla projeler üretiyor. Bu kapsamda, 'Yaya Öncelikli Trafik Kanunu' ile artık araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan, ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi. Ayrıca, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla ülke genelinde, 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' hayata geçirildi.

Büyükorhan'da da Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Amirliği iş birliğinde Büyükorhan Kaymakamı Yavuz Arslan, daire amirleri ve öğrencilerin katılımı ile etkinlik düzenlendi. Etkinlik trafik ışıklarının bulunmadığı Şehit Zeki Uğur Ortaokulu önünde bulunan Dr. İbrahim Öktem Caddesi'nde gerçekleştirildi. Döviz ve pankartlarla etkinliğe katılan öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla araçların geçişlerine engel olarak yayaların karşıya geçmesini sağladı. Kaymakamı Yavuz Arslan da araç sürücülerine kolonya ve şeker ikram ederek etkinlik ve kanunda yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verdi. Arslan, "Sürücüler, bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" dedi.

Sürücüler de kampanya ve etkinlikten memnun olduklarını belirterek, bundan sonra geçişlerde daha dikkatli olacaklarını ve kurallara harfiyen uyacaklarını belirtti.

Kampanya kapsamında hazırlanan afiş ve pankartlar, Büyükorhan'da tüm kamu kurum ile kuruluşlarına asılırken, etkinliğin yapıldığı caddede hazırlanan el broşürleri de sürücü ve yayalara dağıtıldı.

KENT MERKEZİNDE ETKİNLİK

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya için merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda da etkinlik düzenlendi. Yaya yollarında ve trafik lambalarında düzenlenen etkinlikte polis ekipleri yayaları ve sürücüleri bilgilendirdi.

HARMANCIK'TA BİLGİLENDİRME

Harmancık İlkokulu'nda düzenlenen 'Öncelik Hayatın,Öncelik Yayanın' uygulaması çalışmasına Kaymakam Abdülkadir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Şaban Alabaş, ilçe Emniyet Amiri Tanju Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve Müftü Nazım Keçeli katıldı. Etkinlikte öğrenciler bilgilendirildi.

ORHANGAZİ

'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği Orhangazi'de de gerçekleştirildi. Orhangazi kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Jand.Yzb.Ali Kanber, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, STK temsilcileri, Meslek Odalarının başkanları ve Belediye Başkan yardımcılarının katıldığı uygulamada ilçe protokolü Atatürk İlk ve Ortaokulunda görevli trafik görevlisi öğrencilerle birlikte kavşakta sürücüleri durdurup broşürle geçiş önceliğinin yayalara ait olduğu ile ilgili uyarılarda bulundular.

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