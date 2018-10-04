Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ., E.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satın almaya gelen 3 kişi de emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 12 gram bonzai ele geçirildi.
6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu satın almaya gelen 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.
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