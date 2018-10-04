Bursa'da uyuşturucu operasyonuna 6 gözaltı

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen D.B., A.E., G.K., A.A., K.İ., E.A. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde satın almaya gelen 3 kişi de emniyete götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 900 gram esrar, 12 gram bonzai ele geçirildi.6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu satın almaya gelen 3 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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