Bursa'da T2 hattı yer altına iniyor

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,()-BURSA'da İstanbul caddesi üzerinde bulunan T2 Hafif Raylı Sistem hattının normal sisteme entegre edilmesi gerektiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, T2 hattının kent meydanına doğru 1200 metresinde yerin altına girilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her Cuma sabahı yapılan bereket sofrası etkinliğinde Bağlaraltı mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Sabah namazını Ebu Bekir Camii’nde kılan Başkan Aktaş, sabah kahvaltısını da vatandaşlarla birlikte yaptı. Vatandaşlar sorunları ve beklentilerini Başkan Aktaş’a rahatlıkla dile getirirken, Büyükşehir, BUSKİ ve Burulaş bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda tüm talepler not edildi.

SIRADAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ

Cami lokalindeki kahvaltının ardından mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Aktaş, dünya genelinde bir kriz yaşandığını hatırlatarak, bu günlerin yakında atlatılacağını vurguladı. Konuşmasında birlik beraberlik mesajları veren Başkan Aktaş, “Bu coğrafyada Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi istemiyorlar. Geçmişte sağ-sol, Türk-Kürt, alevi-sünni ayrımı yaparak nifak tohumları ekmeye çalıştılar. Bu millet birlik ve beraberliği ile bu oyunlara geçit vermedi. Bu topraklara dair hedefleri olanlar var, hayalleri olanlar var. Bu dün de vardı, bugün de var. Zannetmeyin ki bugünden sonra da olmayacak. Bugünden sonra da olacak, çünkü biz sıradan bir ülke değiliz” dedi.

BURSA'YI BÜYÜTMEMİZ LAZIM

Geçmişte yapılan yatırımların geliştirilerek devam ettiğinin de altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “T2 hattını diğer raylı sistemlerle entegre etmemiz lazım. Kent meydanına doğru 1200 metresinde yerin altına girme kararı aldık. Geçmişte yoğun ve dağınık çalışmalardan dolayı biraz sıkıntılar oluşmuştu. Çok şükür şuan bu sıkıntıyı çözdük ve trafik akıcı hale geldi” ifadelerini kullandı. Geçmişte yapılan kentsel dönüşüm sisteminin Bursa’ya olumsuz etki yaptığını da vurgulayan Aktaş, metrekareye, metrekare alınan bir sistemin kentsel dönüşüm olmayacağını dile getirdi.

Başkan Aktaş, “3-4 ailenin yaşadığı yere 10 kişi daha ekliyoruz, ondan sonra da Bursa'da ulaşımla alakalı problem var diyoruz. Eğri oturup, doğru konuşalım. Metrekareye metrekare alacaksın, 30 - 40 yıllık bina verip, yerine yeni daire alacaksın. Bu işten müteahhit kazanıyor, yer sahibi kazanıyor, herkes kazanıyor ama kaybeden Bursa oluyor. Bu şekilde kentsel dönüşüm olmaz. Bizim yeni yaşam alanları açıp Bursa’yı büyütmemiz lazım” dedi.

FOTOĞRAFLI