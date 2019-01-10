Bursa'da, soba kullananlara lodos uyarısı

BURSA’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Rüzgarla birlikte oluşabilecek ters basınç nedeniyle soba ve doğalgazlı evlerde zehirli dumanın evin içine sızıp, olumsuz durumlar oluşturabileceğinden vatandaşlarımızı bu havalarda daha tedbirli davranmaya davet ediyorum’’ dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail hakkı Edebali, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli lodosla beraber yaşanabilecek karbonmonoksit ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları noktasında uyarılarda bulundu. Başkan Edebali, “Bu yakıtlarla ısıtılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda rüzgarlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit gazının solunması ile zehirlenme meydana gelmektedir. Solunduktan sonra akciğer vasıtasıyla kana geçen karbonmonoksit ne yazık ki her yıl yüzlerce can kaybına neden oluyor. Bu noktada vatandaşlarımızı bu havalarda daha tedbirli davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.

'CİHAZLARIN BAKIMLARI AKSATILMAMALI'

Isınmada birçok kolaylığı beraberinde getiren doğalgazın, aynı zamanda önemli riskler taşıdığına dikkat çeken Başkan Edebali, şunları kaydetti:

“Ev ve işyerlerinde doğalgaz ile kullanılan cihazların periyodik olarak her yıl bakımları yaptırılmalı ve doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen sağlanması için hava girişleri kapatılmamalıdır. Baca bağlantısının uygun olunduğundan ve bacaların temiz olduğundan emin olunmalıdır. Özellikle kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi karbon içeren yakıtların kullanıldığı yerlerde karbonmonoksit sensörleri kullanılması hayat kurtarıcı olabilir. Öte yandan bacaların yılda en az 2 defa temizletilmesi halinde karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilir. Temizlenmeyen bacalar, is ve dumanı çekmediği için zehirlenmelere ve yangına davetiye çıkartıyor.”

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