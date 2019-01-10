Bursa'da mezar taşlarının tarihi geçmişi anlatıldı

BURSA Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu tarafından ‘Bursa'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları’ programı düzenlendi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen’in konuşmacı olduğu proğramda mezar taşlarının tarihi geçmişi ele alındı.

Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘Bursa'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları’ konulu proğramda Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma mezar taşları ele alındı. Kent Konseyi Koza Salonu’nda gerçekleşen panelde konuşan Bursa Kent Konseyi Çekirge Çalışma Grubu Temsilcisi M. Necati Şahin, bugüne kadar farklı konuları işleyerek, katılımcıları kültürel bir yolculuğa çıkarttıklarını söyledi. Son toplantıda Doç. Dr. Hicabi Gülgen’i ağırladıklarını ve ‘Bursa'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları’ hakkında yaptığı çalışmaları paylaşacağını anlatan Şahin, çalışmalarında kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Bursa Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hicabi Gülgen de, Bursa’nın 1326 yılında uzun süren bir kuşatmanın ardından fetedildiğini söyledi. Balabancık Kalesi’nin altındaki mezarlığın o dönemden kaldığını tahmin ettiklerini belirten Doç. Dr. Gülgen, Hisar içindeki ilk mezarlığın ise Pınarbaşı olduğu anlattı. Orhan Gazi dönemi ile başlayan yeni mahalle alanlarının yeni mezarlıkların oluşmasını da temin ettiğini ifade eden Gülgen, “Osmanlı Bursa’sının ilk yüzyılı fetih hareketleri, teşkilatlanma, mahallelerin kurulması, gibi sebeplerle, diğer sanat alanlarında olduğu gibi Selçuklu devamı özelliği gösterir. Bu dönem mezar taşları Osmanlı öncesi Anadolu’da yapılagelen mezar taşlarının her tipinde yapılmaya devam ettiği görülür. Bursa’da erken devir Osmanlı mezar taşları ana başlıkları ile ‘Sandukalı Mezarlar’, ‘Şâhideli Tekne Mezarlar’ ve ‘İstisnai Mezarlar’ şeklindedir” dedi. Programın sonunda Çekirge Çalışma Grubu Temsilcisi Şahin tarafından Gülgen’e plaket takdim edildi.

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