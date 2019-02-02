Bursa'da Kestel'deki güvenlik noktası İnegöl'e taşındı

BURSA'nın güvenliğin sağlanması amacıyla doğu girişine konulan güvenlik noktalarının sayısa bire indirildi. Kestel girişindeki güvenlik noktası İnegöl Rehber noktasına taşındı. Bursa'nın güvenliği artık İnegöl'den sağlanacak.Türkiye genelinde terör olaylarına önlem alınması için şehirlerin giriş ve çıkışlarına kurulan kontrol noktalarından Ankara-Bursa yolu Barakfakih kavşağında bulunan polis kontrol noktasının İnegöl rehber noktasına taşıma kararı alındı. Alınan karar sonrası, Barakfakih kavşağındaki kontrol noktasındaki ekipmanlar ve güvenlik kulübeleri İnegöl girişindeki kontrol noktasına taşınarak İnegöl güçlendirildi. İnegöl'e gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İnegöl rehber kavşağında incelemelerde bulundu. Böylelikle Bursa'nın Ankara girişinin güvenliğini İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlayacak. Zırhla kaplanan İnegöl Rehber noktası, suçluların geçisine izin vermeyerek, şehri güvende tutacak.

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