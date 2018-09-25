Bursa'da izinsiz kazı yapan 6 kişiye gözaltı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma baskınında yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışmaları sonunda 6 kişinin kırsal Akçasusurluk Mahallesi ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kazı yapılan ormanlık alana baskın yaptı. İzinsiz kazı yapan T.K., D.F., A.B., Ç.Ç., M.T. ve İ.D. gözaltına alındı. Çevrede yapılan aramada 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet ağaç testeresi, 1 adet gaz maskesi ve filtreleri, 8 adet değişik kazı malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

FOTOĞRAF