Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Kerem Durmuş (36) yönetimindeki 16 F 1002 plakalı otomobil, önde giden Cumhuriyet Savcısı Abdullah Karasoy'un (30) kullandığı otomobile çarptı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada Savcı Karasoy'un yanında bulunan eşi hakim Dilara Karasoy, hafif yaralandı. Dilara Karasoy, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Karasoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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