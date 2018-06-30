Bursa'da 'Halk Sağlığı Sokağı' kuruldu

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek amacıyla 'Halk Sağlığı Sokağı' etkinliği düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık konusunda bilgilendirmek için 'Halk Sağlığı Sokağı'nın ikincisini merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Halk Sağlığı Sokağı'nı gezen vatandaşlara toplumda giderek yaygınlaşan obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların yanı sıra kanser, akılcı ilaç kullanımı, ağız ve diş sağlığı, ruh sağlığı, uyuşturucu bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ve organ bağışının önemi hakkında bilgi verildi.Halk Sağlığı Sokağı'nı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, etkinliğe katılan vatandaşlara sağlıklı hayat merkezleri ve verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldığını söyledi. Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bütün enstrümanları burada sergilediklerini ifade eden Özcan Akan, "Yani biz bu sokakta vatandaşlara sağlığını nasıl koruyacağını, sağlıklı beslenmeyi, hareketli yaşamı, organ bağışını, teknoloji bağımlılığı ile mücadeleyi, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirleri anlatıyoruz. Gençlerimizi, kadınlarımızı bilinçlendiriyoruz. Sonuç itibariyle biz vatandaşa sağlığın nasıl korunması gerektiğini anlatıyoruz. Şu anda ikincisini yapıyoruz" dedi.Akan, bu tarz etkinliklerle vatandaşları sağlık konusunda bilinçlendirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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