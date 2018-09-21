Bursa'da futbolun altyapısı için düğmeye basıldı

BURSA,() - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle oluşturulması planlanan Futbol Altyapı Gelişim Projesinin toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin başkanlığında yapıldı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin başkanlığında, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Osman Kılıç, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Beşen, Futbol Kulübü temsilcileri ve Futbol antrenörlerinin katılımıyla gerçekleşe Futbol Altyapı Gelişim Projesinin toplantısı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğiyle oluşturulması planlanan ve içlerinde Bursa’nın da bulunduğu 12 bölgede gerçekleştirilmesi düşünülen projenin detayları ve planlaması masaya yatırıldı. Projenin Türk futbolunun bel kemiği olacağını ifade eden İl Müdürü Şahin, futbolda yeni yeteneklerin keşfedileceği bu büyük projenin çok önemli olduğunu ve proje kapsamında Bursa genelinde 2006 doğumlu yetenekli sporcuların antrenör ve alanında uzman kişiler tarafından seçileceğini belirtti. 14 ilde gerçekleştirilecek olan bu projede yetenekli sporculardan futbol takımlarının kurulacağını ve futbol müsabakaları ile elit altyapı liglerinin oluşturulacağını da dile getiren Şahin, bu proje sayesinde seçilen 2006 doğumlu yetenekli sporcularının 10 yıl sonra A milli takıma kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI