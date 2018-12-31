Bursa'da eğitime kültürel destek

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,() - BURSA'da Büyükşehir Belediyesi ‘Kültür Akademi’ programlarıyla da gençlerin ufkunu açıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanına önemli katkılar sunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, nitelikli iş gücüne katkı sunmak ve gençlerin ufkunu açmak adına gerçekleştirdiği ‘Kültür-Akademi’ programlarıyla da yüksek öğrenime kültürel destek sağlıyor. Bursa Göç Tarihi Müzesi galeri alanında gerçekleştirilen ve katılımın kontenjanla sınırlı olduğu tarih, sinema ve edebiyat atölyeleri ile gençler, alanında uzman isimlerin tecrübe ve birikimlerinden faydalanıyor. Gazeteci-Yazar Nihat Nasır’ın koordine ettiği Araştırmacı- Yazar Mustafa Armağan ile Hasan Ali Yıldırım’ın atölye çalışmalarını gerçekleştirdiği programlar, öğrencilerden de yoğun ilgi görüyor. Sinema-Edebiyat ve Tarih Atölyeleri, önceden belirlenen etüt konusu ile gruplar halinde ayda 6 oturum şeklinde yürütülüyor.

Belirli bir program dâhilinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yazar Nihat Nasır, Tarihçi- Yazar Mustafa Armağan’ın öğreticiliğinde gerçekleştirdikleri tarih atölyesi ile katılımcılara her türlü ideolojik saplantıdan arındırılmış kelimenin tam manasıyla gerçek bir tarih perspektifinin sunulduğunu söyledi. Nasır, “Bu atölye çalışması ile okullarda öğretilen/öğretilmeyen tarih olgusundan, zihni melekeleri yeni oluşmaya başlamış gençleri haberdar etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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