'Bursa'da ciddi turizm potansiyeli var'

SEYAHAT Yazarı Saffet Emre Tonguç, Bursa’da turizm alanında çok ciddi potansiyel olduğunu söyledi.BTSO Turizm Sektör Konseyi, kentin güçlü potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. BTSO turizm komitelerinin üyeleri ve dernek yöneticileri ile kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıya seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç da misafir oldu. BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura Ölçüoğlu, Türkiye’nin dünya turizm liginde daha fazla pay almasını istediklerini söyledi. BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Turizm Sektör Konseyi ile sektörün sesi olacaklarını kaydeden Ölçüoğlu, “Bursamızın turizm hacmini kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Bu noktada sektörümüzün ve ilgili kurumlarımızın dinamikleriyle alacağımız kararların sektörümüze güç katacağına yürekten inanıyorum." dedi.'NİTELİKLİ TURİSTE İHTİYAÇ VAR'Turizm sektöründe daha fazla döviz getiren turistlere ihtiyaç olduğunu kaydeden Ölçüoğlu, Bursa’ya nitelikli turistlerin çekilmesi gerektiğini söyledi. Bursa’nın Türkiye turizminin gözde kentlerinden birisi olmasını istediklerini dile getiren Ölçüoğlu, 8 bin 500 yıl önceye dayanan tarihi zenginliklere sahip Bursa’nın turizmde hak ettiği yere geleceğini söyledi.UZAKDOĞULU TURİSTLERİN BURSA’YA İLGİSİ ARTIYORBursa’ya özellikle Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinden önemli sayıda turistin geldiğine dikkati çeken Ölçüoğlu, “Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün 2017 yılı kayıtlarına göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Endonezya, Çin ve Malezya’dan Bursa’ya yoğun şekilde turist geliyor. Özellikle son zamanlarda Çin’den ciddi bir şekilde ilgi var. Kentimizin ve ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin farkına varmalıyız. Her bir vatandaşımız bir turizm elçisi gibi hareket ederek, kentinin değerlerine sahip çıkmalı.” dedi.'BURSA MÜTHİŞ BİR POTANSİYELE SAHİP'Seyahat Yazarı Saffet Emre Tonguç, Bursa’nın turizm noktasında müthiş bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Kültür turizminde yerel değerlerin ülkelerin turizmine katkı sağladığını belirten Tonguç, “Bursa gibi kadim şehir dünyada artık yok denecek kadar az. Bursa’da turizm alanında çok ciddi potansiyel var. Uludağ, Cumalıkızık, Gölyazı, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi turizm için iyi değerlendirilmeli. Bursa mutlaka daha fazla turisti hak eden bir şehir. BTSO bünyesinde faaliyet gösteren Turizm Konseyi gibi platformlar sektörün tek çatı altında bir araya gelmesini sağlıyor. Turizm sektöründe Bursa’nın yakın zamanda daha güzel başarılara imza atacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

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