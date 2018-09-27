Bursa'da 335 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

BURSA ()-BURSA'da polis, Bulgaristan'dan yurda sokulan gümrük kaçağı 335 şişe içkile el koydu. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bulgaristan'dan yurda kaçak içki sokan S.Y.'yi takibe aldı. Polis, S.Y.'nin durdurduğu aracında piyasa değeri 30 bin lira olan 335 şişe kaçak içkiye el koydu. Amacının bu içkileri ucuz fiyata satmak olduğunu söyleyen S.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.