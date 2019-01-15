Bursa Büyükşehir Belediyesi müzeleri tek çatı altında toplayacak

BURSA Büyükşehir Belediyesi, kendine bağlı müzelerin tek bir binada toplanması için çalışma başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müzelerin tek çatı altında toplanmasını sağlamak için Nilüfer bölgesinde bir kompleks inşa etme hazırlıklarının olduğunu ifade edip, ‘’Şehrin batı bölgesine müze kompleksi şeklinde bir çalışmamız olacak. Bünyemizdeki müzeleri burada toplayacağız’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin batı bölgesinde müze kompleksi projesini hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faliyet gösteren müzeleri de bu komplekse taşınacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “İşlevsel olarak kendi yerinde olması gereken müzelerimiz var. Onlar tabii ki bu durumlarını devam ettirecekler. Bu manada eldeki verileri tek tek sorgulayacağız. Şehrin batı bölgesine müze kompleksi şeklinde bir çalışmamız olacak’’ diye konuştu.

Bursa Kent Müzesi’nin kuruluşunun 16’ncı yılı olan 16 Şubat tarihinde de, yapının karşısında bulunan ve önceden ‘Defterdarlık’ olarak hizmet veren binanın da restore edilip, buraya dahil edileceğini belirten Aktaş, “Restorasyon tamamlanmak üzere. Yapımı 1926 yılında gerçekleşen 95 yıllık bu bina, uzun süre Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak vergi dairesi olarak kullanıldı. Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda gerekli tahsis Büyükşehir Belediyemize yapıldı. Şimdi biz de burayı restore ediyoruz ve kent müzemizin ek binası olarak hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

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