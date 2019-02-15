Bursa Bilecikliler derneğinde açılım devam ediyor

BURSA’da yaşayan Pazarcıklılar tarafından 2006 yılında kurulan Pazaryeri Köyleri Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği, son genel kurulda adını Bursa Bilecikliler Derneği olarak değiştirilmesinin ardından çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Haldun Filizli, derneğin eski adıyla yapılmış olan sosyal ve kültürel etkinlikler ile yıllarca kamuoyunda olumlu bir etki bıraktığını söyleyerek, “Özellikle her yıl düzenledikleri Boza Geceleri ile Bilecik’in tanınmasına katkı sundukları gibi Bursa’da yaşayan her kesimden insanın gönlünün kazanılmasına da vesile oldu” dedi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde bulunan derneğin yeni yönetim kurulu, sadece Pazaryeri’ni değil, diğer tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde Bilecik’i temsil edebilmek ve Bilecik yöresinin kültürel zenginliğini Bursa’ya taşıyabilmek amacıyla Aralık 2018 de olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak ismini Bursa Bilecikliler Derneği olarak değiştirdi. Dernek isminin değişmesi, geçtiğimiz gün dernek merkezinde yapılan toplantıya, Bursa’da yaşayan Söğütlü’ler yoğun ilgi gösterdi. Derneğe üye olmak için gelen Söğütlüler sayesinde dernek binası hınca hınç doldu.

Bursa Bilecikliler Derneği başkanı Haldun Filizli, yaptığı teşekkür konuşmasında, dernek başkan vekilleri Bahri Turan ile Hüseyin Hoşgör ve yeni yönetimli birlikte örgütlenmenin önemine vurgu yaptı. Filizli şunları söyledi:

“Bu güne kadar yaptıkları çalışmalar nedeniyle geçmiş yöneticilere teşekkür ediyoruz. Özellikle isim değişikliğinden sonra yeni bir döneme girdiklerini, tüm Bilecikliler ile aynı çatı altında toplanmanın bilinci ile hareket ettiklerini, buna göre faaliyet alanlarını da merkez ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini, diğer ilçelerden yapılacak katılım ile Bilecik kültürünü yaşama ve tanıtma yolunda daha güçlü adımlar atacağız. Toplu olarak derneğe gelip üyelik kayıtlarını yaptıran Söğütlü hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bilecik olmak üzere Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisarlı hemşehrilerinin de katılımlarıyla Bursa Bilecikliler Derneği’nde çok daha güzel işler yapılacağımıza inanıyorum.”

ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Bu arada, ismini Bursa Bilecikliler Derneği olarak değiştirmesinin ardından yeni yönetim kuruluna Esemenliler Derneği başkan ve yöneticileri ile merkez Nilüfer 100. Yıl Mahalle muhtar adayı Ayşenur Sayan, dernek lokaline hayırlı olsuna geldiler. Başkan Haldun Filizli, dernek kapısının herkese açık olduğunu vurguladı.

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