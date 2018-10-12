Bursa Barosu seçime gidiyor

BURSA Barosu Başkanlığı Olağan Genel Kurulu, hafta sonu gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Avukat Gürkan Altun ile Avukat Şerafettin Yavuz, seçimi kazanmak için yarışacak.

Altun ile Yavuz, 2016 yılının Ekim ayında yapılan baro başkanlığı seçiminde olduğu gibi yine birbirlerine rakip oldu. 2 yıl önceki seçimde Bursa Barosu’na kayıtlı 2 bin 760 avukattan 2 bin 360’ı oy kullanmıştı. Altun, bin 278 oy alırken, Yavuz, 939 oyda kalmıştı. Bursa Barosu’na 2 yıl içinde 700 kişi kayıt yaptırdı. Hafta sonu yapılacak seçimde 3 bin 460 avukatın oy kullanması bekleniyor.

Adaylardan Baro Başkanı Gürkan Altun, 2 yıllık görev süresince önemli projelere imza attıklarını söyleyerek, yeniden seçilmesi halinde yapacaklarını anlattı. Altun, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletine olan inançla hukukun üstünlüğü mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"'BAROHAN' projesi kapsamında 85 genç meslektaşımızın mesleğinin ilk 2 yılında yararlanmaları için ofisler oluşturacağız. Aynı binada hukuk kütüphanesinin de olduğu Atatürk Araştırmaları Kütüphanesi kuracağız, 350 kişilik tiyatro konferans salonu, 110 kişilik ve 120 kişilik çok amaçlı toplantı salonları, sergi salonu, başkanlık makamı, kafeterya, çay ocağı, lokanta açarak baro mensuplarına ve ailelerine yönelik kapsamlı hizmetler sunacağız. Görevi başında öldürülen avukatların şehit sayılması, mecliste çocuk komisyonu kurulması, müdafilik kapsamının genişletilmesi, avukatlara yeşil pasaport verilmesi konularında yasal değişiklik yapılması için verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz."

Altun, adli yardım uygulamasını genişleterek, ayrı bir liste ve adli yardım ödeneği ile mülteci hakları konusunda da görevlendirmeler yaparak meslektaşlarının daha çok iş almalarını sağlayacaklarını belirtti. Bursa Barosu İktisadi İşletmesini kuracaklarını belirten Altun, keşif ve hacizler için araçlar alarak meslektaşlarının hizmetine sunacaklarını söyledi. Altun, Baro Web Tv ve Baro Web Radyo'nun kurularak yayına başlayacağını, dijital hukuk kütüphanesi oluşturacaklarını da bildirdi. Altun, geçen dönemde düzenledikleri 42 semimer ve sempozyum sayısını yeni dönemde 50'ye çıkaracaklarını da belirtti.

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